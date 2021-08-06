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Karabük'te ailesiyle gözaltına alınmıştı! Eve giren ekipler şok oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karabük'te ailesiyle gözaltına alınmıştı! Eve giren ekipler şok oldu

KARABÜK'te bir kişi evinin çatısında iple asılı halde bulundu. Şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı kişiyi bıçaklama olayında gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kapullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Nihat E. isimli bir kişi evinin çatısında iple asılmış halde bulundu. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların yaptığı kontrollerde Nihat E.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından cenaze Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden şahsın 3 gün önce kız kardeşinin tartıştığı komşusunu bıçakla yaralamasından dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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