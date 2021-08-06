BIST 1.432
DOLAR 8,54
EURO 10,11
ALTIN 494,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Ankara'da mangal, semaver, tüp yasağı! 15 Eylül'e kadar

Ankara'da mangal, semaver, tüp yasağı! 15 Eylül'e kadar

Ankara'da mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda ateş, mangal, semaver, piknik tüpü yakılmasının 15 Eylül 2021 tarihine kadar yasaklandığını açıkladı.

Abone ol

Ankara Valiliği, orman yangınlarının önlenmesine ilişkin kararlar aldı. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kent sınırları içerisindeki bazı mesire alanları hariç olmak üzere, ormanlık alanlara girişler, 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında, Orman Kanunu ve İl İdaresi Kanunu maddeleri uyarınca yasaklandı. İl sınırları içerisindeki tüm ormanlık sahalara, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'nce sokak hayvanlarını beslemekle görevlendirilenler ve yetkili kamu görevlileri haricinde girilmesi yasaklandı.

Mangal yasağı
Ormanlarda yetkili idarelerin gözetim ve denetiminde bulunan, mesire alanları, tabiat parkları ve milli parklarda 5 Ağustos- 15 Eylül 2021 tarihleri arasında ateş, mangal, semaver, piknik tüpü ve benzeri maddelerin yakılması yasaklandı. Bu alanlara gün içerisinde saat 08.00 ile 20.00 arasında giriş ve çıkış yapılabilecek.

Ormancılık faaliyetlerinin gereği olarak üretim çalışmalarının devamı, fidan dikme bakım ve onarım gibi orman idaresinden ihale veya tahsisli sözleşmelerle iş almış kişiler ile bu çalışmaları denetleyen ve kontrol eden orman idaresi personellerinin haricindeki vatandaşların ormanlara giriş ve çıkışları yasaklandı.

Anız yakmak yasak
Orman Yasası kapsamında olan seyrek yerleşim yerleri başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan seyrek yerleşim yerlerinde anız, bağ, bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması ve havai fişek atılması yasaklandı. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacak.

Belediyeler iş makinelerini hazır bulunduracak
Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü
tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacak. Tüm belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracak.

Kaymakamlıklar ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri, etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacak. Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarının emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacak.

Belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacak.

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ, Delta konusunda uyardı: Salgın, daha tehlikeli varyantlar çıkmadan kontrol altına alınmalı
DSÖ, Delta konusunda uyardı: Salgın, daha tehlikeli varyantlar çıkmadan kontrol altına alınmalı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Afganistan'daki yeni gerilim sonrası Rusya harekete geçti! Bölgeye silah yığıyor
Afganistan'daki yeni gerilim sonrası Rusya harekete geçti! Bölgeye silah yığıyor
Denizli'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Denizli'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor
Soma'da TIR otobüse çarptı: 9 ölü, 30 yaralı var
Soma'da TIR otobüse çarptı: 9 ölü, 30 yaralı var
Malatya'da laf atma kavgası! 2 kardeş yaralandı
Malatya'da laf atma kavgası! 2 kardeş yaralandı
Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Yeniköy Termik Santralinde yangın tedbiri
Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum
Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum