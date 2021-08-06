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DSÖ, Delta konusunda uyardı: Salgın, daha tehlikeli varyantlar çıkmadan kontrol altına alınmalı

DSÖ, Delta konusunda uyardı: Salgın, daha tehlikeli varyantlar çıkmadan kontrol altına alınmalı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19'un daha ölümcül varyantları ortaya çıkmadan kontrol altına alınabilmesi için ülkelere çağrıda bulundu.

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DSÖ Acil Durum Direktörü Michael Ryan, Covid-19 Delta varyantının bir uyarı olduğunu söyleyerek "Bu, virüsün gelişim gösterdiğine dair bir uyarı ancak aynı zamanda daha tehlikeli varyantlar ortaya çıkmadan harekete geçmemiz gerektiğine yönelik bir çağrı" ifadelerini kullandı.

"4 varyant ortaya çıktı"

Euronews'te yer alan habere göre DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise konuya ilişkin, "Şimdiye kadar 4 varyant ortaya çıktı ve virüs yayılmaya devam ettikçe daha fazlası da olacak" şeklinde konuştu.

132 ülkeye yayıldı

DSÖ'ye göre, ilk olarak Hindistan'da tespit edilen ve daha hızlı bulaşan Delta varyantı şimdi 132 ülkeye yayıldı.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 4 haftada 6 DSÖ bölgesinin 5'inde enfeksiyon oranının ortalama yüzde 80 arttığının altını çizdi.

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