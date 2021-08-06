BIST 1.432
DOLAR 8,54
EURO 10,11
ALTIN 494,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Denizli'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

Denizli'de orman yangını çıktı! Müdahale sürüyor

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesine çalışılıyor. Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

Abone ol

Gölbaşı Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA da katıldı.

Buldan ilçesine bağlı Türlübey Mahallesi'nde ormanlık alanda 2 Ağustos'ta çıkan yangın dün kontrol altına alınmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Soma'da TIR otobüse çarptı: 9 ölü, 30 yaralı var
Soma'da TIR otobüse çarptı: 9 ölü, 30 yaralı var
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Bodrum yangını! Gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
Olay yeri Erzurum! Sele kapılan tünel işçisini bulmak için çalışma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de
Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum
Türkiye 10 gündür yanıyor! Bodrum, Marmaris, Köyceğiz, Milas yangınlarında son durum
Adana'da yıldırım faciası! 3 kişi yaralandı
Adana'da yıldırım faciası! 3 kişi yaralandı
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı oldu
Kübra Güran Yiğitbaşı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı oldu
Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga! 9 kişi gözaltına alındı
Uşak’ta bıçaklı sopalı kavga! 9 kişi gözaltına alındı
Mahmut Özer eşi Nebahat Özer kimdir? Mahmut Özer çocukları kaç tane?
Mahmut Özer eşi Nebahat Özer kimdir? Mahmut Özer çocukları kaç tane?