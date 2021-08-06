Ayedaş Ataşehir elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL Ataşehir'de Ayedaş 6 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün yılın en sıcak günü olacak sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Peki Ataşehir'de hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, Ataşehir'de elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi

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İSTANBUL Ataşehir'de bugün elektrikler kesilecek BEDAŞ 6 Ağustos Cuma günü güncel elektrik kesintisi listesini yayınladı. Bugün yılın en sıcak günü olması beklenirken sıcaklık değerleri 37 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıkacak. Bugün 5 ilçede uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerden biri de Ataşehir olacak. Peki Ataşehir'de hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak, elektrik ne zaman saat kaçta gelecek?

Sıcaklıkların artması ile birlikte herkes klimalara yüklenirken, AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi haberleri geldi. Anadolu yakasında 5 ilçede cuma günü uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var

Ataşehir'de elektrik kesintisi saat : 09:00'dan 14:30'a kadar

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İPEKÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CEYHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: EMEKÇİLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÜLDEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEĞER