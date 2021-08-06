Ayedaş Ataşehir elektrik kesintisi! Elektrikler saat kaçta gelecek?

İSTANBUL Ataşehir'de Ayedaş 6 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün yılın en sıcak günü olacak sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Peki Ataşehir'de hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, Ataşehir'de elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesiAbone ol
İSTANBUL Ataşehir'de bugün elektrikler kesilecek BEDAŞ 6 Ağustos Cuma günü güncel elektrik kesintisi listesini yayınladı. Bugün yılın en sıcak günü olması beklenirken sıcaklık değerleri 37 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıkacak. Bugün 5 ilçede uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerden biri de Ataşehir olacak. Peki Ataşehir'de hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak, elektrik ne zaman saat kaçta gelecek?
Sıcaklıkların artması ile birlikte herkes klimalara yüklenirken, AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi haberleri geldi. Anadolu yakasında 5 ilçede cuma günü uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var
Ataşehir'de elektrik kesintisi saat : 09:00'dan 14:30'a kadar
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: BAŞIBÜYÜK YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: İPEKÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ENDER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CEYHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ÖZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: ARALI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: EMEKÇİLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: GÜLDEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: KAVAKLAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: CİHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: TEPELİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İÇERENKÖY - Sokak: DEĞER