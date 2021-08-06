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Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

MANİSA'DAN korkunç bir kaza haberi geldi. Soma ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan 55 AAD 477 plakalı yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki 16 JNC 40 plakalı tırın römork kısmına çarptı.

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Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

Feci kazada 6 kişi hayatını kaybetti. 

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Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

Yaralanan 37 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

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Manisa Soma'da TIR otobüse çarptı: 6 ölü, 37 yaralı var

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

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