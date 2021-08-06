Halk TV'nin Marmaris'teki canlı yayınına saldırı gerçekleşti beş kişi gözaltına alındı

Halk TV'nin Marmaris İçmeler'de yangınlarla ilgili yaptığı canlı yayın sırasında konuklara ve televizyon ekibine saldırı gerçekleşti. Saldırıyı gerçekleştiren gruptan beş kişi gözaltına alındı.

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Halk TV'de yayınlanan Gökmen Karadağ ile Açıkça programında konuk olarak gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel, avukat Salim Şen ve bir CHP Muğla milletvekilinin de olduğu yayına saldırı gerçekleştirildi.

Saldırganlar önce canlı yayın sırasında, "Efendice konuşmak istiyoruz" diyerek yayına girdi; ardından programı sunan gazeteci Gökmen Karadağ araya gittiklerini duyurdu.

Televizyonun paylaştığı görüntülerde dışarıdan gelen en az beş kişinin sandalyede oturan gazetecilere ve konukların üzerine yürüdüğü görülüyor.

Ara sırasında ise yayını durdurmak isteyen kişiler yayın ekibiyle tartışarak Halk TV görevlilerinin üzerine yürüdü. Saldırganların yayının kesilmesini istediği ve "Yanlış şeyler konuştuğunda engelleriz" diyerek yayın ekibine saldırdığı aktarıldı.

Murat Ağırel yere düştü

Bir kişi eline cam şişe alarak ekibin üzerine yürüdü Bir kişinin Halk TV ekibine elindeki cam şişeyle saldırdığı da görüntülerde yer alıyor.

Gazeteci Murat Ağırel, üzerine saldırılması yüzünden yere düştü.

Saldırının ardından yayına devam eden Gökmen Karadağ, "Verdiğimiz kısa arada, 'Ne söylemek istiyorsanız söyleyin, yayın başladığında ben bunları ileteceğim' dedim. Israrla yayına katılmak istediler. Bunun mümkün olamayacağını defalarca ilettim. Bunun üzerine yayın yapmamıza engel oldular" açıklamasında bulundu.

Saymaz: Kışkırtılmış grupların saldırısı

Gazeteci İsmail Saymaz, "Kışkırtılmış grupların saldırısı bizi durduramayacak. Gerekirse sabaha kadar burada canlı yayın yaparız" dedi.

Gazeteci Murat Ağırel ise, "Gruptan bir kişi 'Eğer siz bu yayına devam ederseniz ve söylediklerinizin yanlış olduğunu düşünürsek size bu yayını yaptırmayız' dedi. Bu iş fikrini beyan etme değil, bir tehdittir. Buradaki gazeteciler, vekiller bu tehditlere boyun eğecek insanlar değiller" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, sosyal medyadan "Halk TV bu halkın kanalıdır. Yayını basarak engellemeye çalışanlar ve azmettiricilerini şiddetle kınıyorum. Susturamayacaksınız! Halk TV ve cesur tüm gazeteciler gerçekleri konuşmaya ve yazmaya devam edecek" açıklamasında bulundu.