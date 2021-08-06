Microsoft’tan 'aşı zorunluluğu' kararı

Microsoft, ABD’deki ofislere geri dönmek isteyen çalışanları için Covid-19 aşı kartını göstermesi gerektiğini açıkladı

Abone ol

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre şirket, eylül ayından itibaren ABD’de Microsoft binalarına girmek isteyen herkesten aşı kanıtı isteyecek. Açıklamalarda, tıbbi bir durumu veya aşı olmalarını engelleyen; din gibi sebebi olanlar istisna olacak. Şirket ayrıca, ofislerin tamamen açılma tarihini de erteledi. Yeni açılma tarihi, 4 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Şirketin The Verge’e yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Pandeminin başından beri her gelişmeyi takip ediyoruz ve bu gelişmeler doğrultusunda hareket etmeye çalışıyoruz. Sağlık uzmanlarıyla olan görüşmelerimiz sonucunda çalışanlarımızın aşılı olması gerektiğine kanaat getirdik. Çalıştığımız diğer bölgelerde de durumu inceliyoruz, zamanı geldiğinde o bölgelerde de gerekli politikaları uygulayacağız.”

Açıklamalarda ayrıca, özel durumu olan çalışanların ocak ayına kadar evden çalışmaya devam edebileceği de belirtildi.

Benzer politikaları izleyen şirketlerin sayısı Microsoft ile birlikte daha da artmış durumda. Diğer dev şirketler Google ve Facebook da geçtiğimiz günlerde çalışanlarına aşı zorunluluğu getirmiş ve ofislerinin açılma tarihini ertelemişti.