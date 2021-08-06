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Sarıyer'de ünlü plajda skandal yasak! 'Tesettürlü almıyoruz' diyerek geri çevirdiler

Sarıyer'de ünlü plajda skandal yasak! 'Tesettürlü almıyoruz' diyerek geri çevirdiler

İSTANBUL Sarıyer'de ünlü bir plajda skandal bir uygulamanın olduğu ortaya çıktı. Plajın kapısına gelen tesettürlü kadınların "Tesettürlü almıyoruz" diyerek geri çevrildiği iddia edildi.

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Eşiyle birlikte plaja giden Mükremin Fidan.; "Eşimin kapalı olduğunu görünce tesettürlü almıyoruz dediler. Eşim orada kendisini çok kötü hissetti. Bu zamanda bu yapılacak iş mi? İnsan ayırt etmek hiç hoş bir durum değil. Çok üzücü" dedi.

Tesettür ile içeri alınmadığını söyleyen Zuhal Fidan ise; "Bu çağda kendimi çok kötü hissettim. Bu kadar ayrımcı olunması beni çok üzdü. İlk kez böyle bir durum ile karşılaştım suçlu gibi hissettim kendimi"dedi.

İşletme yöneticisi böyle savundu
Yasağın nedenini öğrenmek için ulaşılan işletme yöneticisi, "Belli bir saatten sonra gelen misafirlerimizi yoğunluktan dolayı alamıyoruz. Bizim bu şekilde bir katı kuralımız yok. İlla ki çevirmek zorunda olduğumuz kişiler olursa onu yine işletme bünyesindeki diğer plajımıza yönlendiriyoruz" sözleriyle kendini savundu.

Sıcak havaların artması üzerine insanlar plajlara denize akın etti. Bu sayede plajlar doldu taştı. Ancak Sarıyer Kilyos'ta ünlü bir plajın skandal bir uygulamaya imza attığı ileri sürüldü. İddiaya göre plaj tesettürlü kadınları içeri almıyor, kapısına gelenleri de geri çeviriyordu.

Mükremin Fidan., "Eşim ile birlikte daha önce de o taraflarda bir çok kez plaja gitmiştik. Yine oraya plaj için gittik. Ancak kapıdaki görevli arkadaşlar bize eşimin tesettüründen dolayı içeri giremeyeceğimizi söyledi. Bunun üzerine ne yapacağımızı bilemedim."

"Tesettürlü almıyoruz"
"İtiraz ettim ama kurallarının böyle olduğunu söyleyip almadılar. Eşim kendisini suçlu hissetti, modu düştü bu zamanda böyle bir insan ayrımı yapmak gerçekten çok üzücü. Oradan döndüğümüzde telefonla rezervasyon istedim. O zaman da aynı cevabı verdiler. Tesettürlü almıyoruz dediler"

İddialar üzerine bahsi geçen plaj rezervasyon için arandı ve tesettürle giriş olup olmadığı soruldu. Telefondaki kişi de aynı cevabı verdi 'maalesef tesettürlü alamıyoruz' dedi.

Kaynak: Sabah

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