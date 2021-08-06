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Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

VUHAN'daki laboratuvarın sorumlusu 'Yarasa kadın' olarak da adlandırılan Prof. Shi Zengli çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

Varyantlar ile karşımıza çıkan koronavirüsle ilgili ezber bozan açıklamalar geldi. Prof. Shi Zengli'nin konuyla ilgili söylemleri geniş yankı uyandırdı. Zengli, Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak anılıyor...

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Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

Dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.

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Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

Zira hükümetlere sunulan bilimsel raporlar ve bilim dünyasından gelen uyarılar bu kanıtlar nitelikte. Bu tartışmalara katılan son isim Wuhan Viroloji Laboratuvarı'nın sorumlusu Prof. Shi Zhengli oldu.

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Koronavirüs kıyameti! Vuhan'daki lobaratuvarın sorumlusu Prof. korkuttu

Çok konuşulacak sözler
Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Shi, çok konuşulacak uyarılarda bulundu.

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