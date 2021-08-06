Milli Eğitim'de devir teslim Ziya Selçuk'tan veda! Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den ilk açıklama

Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevi bırakan Bakan Ziya Selçuk'un yerine gelen Mahmut Özer açıklama yaptı. Bakan Özer ilk açıklamasında sonbahar döneminde okulların durumuyla ilgili konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Milli Eğitim Bakanlığına atanan Mahmut Özer, düzenlenen törenle görevi Ziya Selçuk'tan devraldı.

Bakan Özer yaptığı ilk açıklamada"İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir."

Devir teslim töreninde konuşan yeni Bakan Özer'in açıklamasından satır başları:

Büyük bir sorumluluk üstlendiğimin çok zor bir görevi devraldığımın farkındayım. Pandemi döneminde eğitimi asgari düzeyde sağlamak ciddi bir mesele haline gelmiştir.

Okulların açılması için vakaların tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi bir lüksümüz yok. Eylül'de okulları açmak için her ne gerekiyorsa yapacağız.

"İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir.

Ziya Selçuk'tan veda mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine milletin çocuklarına hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür eden Selçuk, görev yaptığı süre boyunca birlikte birçok projeye imza attığı çalışma arkadaşı Özer'e başarılar diledi.

Selçuk, yeni atanan bakan yardımcılarını da tebrik ederek, "Ziya Öğretmen olarak bu ülkenin çocukları için her durumda hizmet etmeye devam edeceğim. Bizim işimiz eğitim ve öğretmenlik. Güzel ülkemin çocukları ve yarınları için yapılmış olan tüm iyiliklere, güzelliklere ve verilen emeklere her daim sonsuz bir vefa içinde olacağım ve çalışmaya devam ediyorum." ifadesini kullandı.