BIST 1.433
DOLAR 8,59
EURO 10,14
ALTIN 496,24
HABER /  SPOR

Lionel Messi'nin Barcelona'dan neden ayrıldığı belli oldu

Lionel Messi'nin Barcelona'dan neden ayrıldığı belli oldu

Barcelona Başkanı Juan Laporta, kulübün efsane ismi Lionel Messi'nin ayrılığıyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Abone ol

Barcelona Başkanı Juan Laporta, kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en iyi oyuncusu Lionel Messi'nin kulüpten ayrılmasıyla ilgili konuştu.

Messi ile anlaştıklarını söyleyen Laporta, "Ancak FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık. Messi'yi takımda tutmak için Barcelona'nın haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi" dedi.

Laporta'nın açıklamalarının ana hatları şöyle:

Leo Messi, Barcelona'da kalmak istedi. Anlaşmaya vardık. Ancak korkunç bir miras devraldık. Oyuncu maaşları, kulüp gelirlerinin %110'u durumunda. Messi'ye verecek maaş boşluğumuz yok. La Liga'nın koyduğu limitler bizi kısıtlıyor. Messi'nin ayrılmasıyla ilgili her şey La Liga'nın FFP kurallarıyla alakalı. Beklediğimizden çok daha fazla harcıyoruz. Büyük bir maaş bütçemiz var ve bize boşluk bırakmıyor. FFP nedeniyle Messi'yle anlaştığımız sözleşmeye uyamadık.

"Barcelona'nın haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi"
Messi'yi takımda tutmak için Barcelona'nın işitsel ve görsel haklarını 50 yıl boyunca ipotek altına almam gerekirdi. Bunu kimse için yapmak istemem. Biz 122 yıllık bir kulübüz. Messi'ye sonsuza dek minnettar olacağız. Bu kulüp 100 yılı devirmiştir ve her şeyden ötedir, herkesten! Tarihin en iyi futbolcusundan bile.... Messi'nin başka takımlardan da teklifler aldığını gördük. Oyuncunun seçeneklerini değerlendirmesi için zamana ihtiyacı var. Messi her şeyin en iyisini hak ediyor. Çok üzgünüm ancak mevcut şartlar altında Barça'nın geleceği için en doğru kararı verdik.

"Ona sonsuza dek minnettarız"
Leo Messi, Barça'da tarih yazdı. O, tarihin en iyisi. Barcelona'da Messi'den öncesi ve sonrası diye iki devir olacak. Kulübe ve taraftarlara birçok mutlu an yaşattı. Ona sonsuza dek minnettarız. Messi sonrası dönemde Barcelona'nın çok başarılı olmasını istiyoruz ve olacağına da inanıyoruz. Her zamankinden daha fazla motiveyiz. Barcelona, Messi olmasa da oynadığı futbolla insanlara zevk vermeye devam edecek.

ÖNCEKİ HABERLER
Muğla durmuyor! Peş peşe bir deprem daha! AFAD açıklama yaptı
Muğla durmuyor! Peş peşe bir deprem daha! AFAD açıklama yaptı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Antalya'da otobüs şoförünün uyumak için girdiği bagajda cansız bedeni bulundu
Antalya'da otobüs şoförünün uyumak için girdiği bagajda cansız bedeni bulundu
Van'da sel öncesi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Böyle bir şey görülüp duyulmamıştı
Van'da sel öncesi ortaya çıktı! Gören şaştı kaldı: Böyle bir şey görülüp duyulmamıştı
Muharrem ayı 1. günü ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?
Muharrem ayı 1. günü ne zaman ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı! O iddiayı doğruladı! Beraber gecelemişler
Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı! O iddiayı doğruladı! Beraber gecelemişler
Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı
Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı
İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı
İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı
TEMA Cengiz Holding'in bağışını reddetti! Cengiz Holding'ten açıklama geldi
TEMA Cengiz Holding'in bağışını reddetti! Cengiz Holding'ten açıklama geldi
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu