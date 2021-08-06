Antalya'da otobüs şoförünün uyumak için girdiği bagajda cansız bedeni bulundu
ANTALYA'da, 59 yaşındaki yolcu otobüsü şoförü, mola değişimi sonrası uyumak için girdiği otobüsün bagajında ölü bulundu. Şoförün kesin ölüm sebebi yapılacak otopsi sonrası belli olacak.Abone ol
Şehirlerarası firmaya ait bir firmanın uzun yol şoförü Yılmaz Atak (59), dün Adana'dan yolcu alıp yola çıktı. Saat 03.00 sıralarında mola verip görevini diğer kaptana devreden Atak, otobüsün bagaj kısmına geçip uyudu.
Sabah saatlerinde Antalya'ya ulaşıp Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 5036 Sokak’a park edilen otobüsün muavini, Atak'ı uyandırmak için bagajı açtı. Atak'ın hareketsiz yattığını gören muavin, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Atak'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.