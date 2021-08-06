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Kars'ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyüledi! 53 yıl önce...

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kars'ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyüledi! 53 yıl önce...

KARS'ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ havadan görüntülendi. 4 mevsim bir başka güzelliğe bürünen tarihi istasyon, zaman zaman da fotoğraf sanatçılarını ağırlıyor.

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Kars’ın Selim ilçesinde 53 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nda çalışan işçiler tarafından çam ağaçlarıyla ağaçlandırılan ve yeşil görüntüsüyle adeta göz kamaştıran, yöre halkı arasında ‘bozkırın ortasındaki vaha’ olarak bilinen tarihi ‘Benliahmet Tren İstasyonu' görenleri etkiliyor.

TCDD tarafından 1969 yılında Doğu Anadolu'daki tren yolları ile tren istasyonları çevresine, yoğun kar yağışının rayları olumsuz etkilemesini engellemek amacıyla dikilen yaklaşık 20 bin çam hem bölgenin görünümü değiştirdi. Hem de vatandaşlara yaz aylarında mesire alanı oldu. Yaz aylarında bozkırın ortasında yeşilliğiyle göz kamaştıran tarihi istasyon adeta görsel şölen sunuyor.


“Muhteşem görüntüsü var”
20 bin çam ağacının titizlikle korunduğunu ifade eden vatandaşlar, “Burası 1969 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’nda çalışan işçilerce orman haline getirilmiş, ağaçlar dikilmiş. Muhteşem bir yer. Çam ağaçları buram buram çam kokuyor burası, bozkırın ortasında bir ‘vaha’yı andırıyor. Görsel bir güzelliğe sahip, çok güzel bir yer” dediler.
Selim’de, Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ olarak tanımlanan istasyon ve çevresi, bölgeye giden yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.
Çam ağaçları arasında bulunan tarihi istasyon, fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor.

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