Amasya'da kilosu 200 TL'ye satılıyor! Tek tek ipe diziliyor çorba olarak tüketiliyor
AMASYA'nın Taşova ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli çiçek bamyasının hasadına başlandı.
Yaz boyunca sabah erken saatlerde üreticiler tarafından çiçeğiyle birlikte toplanan minik bamyalar daha sonra iğne yardımıyla tek tek ipe dizilerek kurumaya bırakılıyor.
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Bamyaların dizilme işlemleri geç saatlere kadar sürüyor.
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Çaydibi köyünde yaşayan bamya üreticisi Cemalettin Bak, çiçek bamyasının kendileri için altın gibi olduğunu belirtti.
“Çiçek Bamyası bizim için altın gibi.
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Bamyayla ilgili Bak "İhtiyacın olduğunda altını nasıl kuyumcuda bozduruyorsan bamyayı da anında paraya çevirme şansın var." dedi.
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