BIST 1.435
DOLAR 8,59
EURO 10,15
ALTIN 496,69
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı

SAKARYA'da mevsimlik tarım işçisi olarak çalışan ve kaybolan 15 yaşındaki genç, Erenler ilçesinde bulundu. Memleketine gitmek için otostop çektiği esnada sürücünün durumdan şüphelenerek konuyu ekiplere bildirmesi üzerine kayıp genç bulundu.

Abone ol

Şanlıurfa'dan fındık toplamak için Akyazı ilçesi Dokurcun Mahallesi’ne gelen 15 yaşındaki mevsimlik tarım işçisi Veysel Gedik iddiaya göre, ailesine sıkıldığını ve Şanlıurfa'ya gitmek istediğini söyledikten sonra ortadan kayboldu. Ailesinin arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarma ekiplerine bildirildi. Ekipler, gencin gidebileceği güzargahlardaki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken AFAD ve sivil arama kurtarma derneklerine bağlı ekipler de bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Ekiplerin yaptıkları inceleme neticesinde gencin, mahalleden ayrıldığı belirlendi. Ortadan kaybolan genç, otostop yaparken bir sürücünün durumdan şüphelenerek ekiplere haber vermesi üzerine ortaya çıktı. Erenler ilçesinde bulunan genç jandarma ekiplerince Dokurcun Mahallesindeki ailesine teslim edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Amasya'da kilosu 200 TL'ye satılıyor! Tek tek ipe diziliyor çorba olarak tüketiliyor
Foto Galeri Amasya'da kilosu 200 TL'ye satılıyor! Tek tek ipe diziliyor çorba olarak tüketiliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü
Dünya için korkulan oldu: Bu kadarını beklemiyorduk! İklim krizinde şok gerçekler savaşlar başladı
Dünya için korkulan oldu: Bu kadarını beklemiyorduk! İklim krizinde şok gerçekler savaşlar başladı
Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Sakarya'da direksiyon başında fenalaşarak kaza yapan sürücü ağır yaralandı
Maske ve eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Maske ve eldiven ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Bursa'da siyez buğdayı ve çörek otunda hasat zamanı
Bursa'da siyez buğdayı ve çörek otunda hasat zamanı
Ege sallanmaya devam ediyor! Muğla'da deprem! AFAD açıkladı
Ege sallanmaya devam ediyor! Muğla'da deprem! AFAD açıkladı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy yangındaki son durumu ve turizm hedefini açıkladı
Bakan Mehmet Nuri Ersoy yangındaki son durumu ve turizm hedefini açıkladı