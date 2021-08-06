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Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü

Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü

TEKİRDAĞ'da 4 çocuk annesi kadın, bir yıl önce boşandığı eski kocası tarafından canice öldürüldü. Minibüste kızının gözü önünde göğsünün 4 yerinden bıçaklanan kadın hayatını kaybetti. Katil eski koca ifadesinde, barışma teklifini reddettiği gerekçesiyle cinayeti işlediğini söyledi.

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Olay, gece 23.00'te Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yavuz Mahallesi Köprübaşı Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.B. (46), iddiaya göre, 1 yıl önce boşandığı eşi ve 4 çocuğunun annesi Senem Barik’i iş çıkışı takibe aldı. İ.B., iş çıkışı minibüse binen eşi Senem Barik’i 16 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçakla göğsünden yaraladı.

Göğsünden 4 bıçak darbesi alan Senem Barik, ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne kaldırılırken, olay yerinden kaçan İ.B. ise daha sonra polise teslim oldu. Hastanede tedavi altına alınan Senem Barik ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Emniyete götürüldükten sonra sorgusu yapılıp ifadesi alınan İ.B. ise eşini kıskandığını ve barışma isteğinin kabul edilmediğini, olay gecesi takip ettiğini barışma isteğini kabul etmeyince bıçakladığını itiraf etti. Şahıs daha sonra adliyeye sevk edildi.

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