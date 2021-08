Küresel çapta aşılamada son durum! Hangi ülkede ne kadar Covid-19 aşısı yapıldı?

TÜRKİYE'de olduğu gibi dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı uygulaması devam ediyor. Ülkemizde uygulanan toplam doz sayısı 75 milyonu geçti. Peki dünya ülkelerinde aşılamada son durum ne? İşte dikkat çeken istatistikler...

Abone ol

Küresel çapta Covid-19 aşı çalışmaları hızla devam ediyor ancak ülkeler arasında büyük farklılıklar da gözlemleniyor. Afrika'da aşılama oranı henüz yüzde 3 civarında.

Küresel çapta, ikinci doz aşı yapılanlar da dahil olmak üzere şu ana kadar yapılan doz sayısı 4.4 milyara yaklaştı.

Türkiye'de Covid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 5 Ağustos 2021 günü 75 milyonu geçti.

Küçük nüfuslu ülkelerde tam aşılama

Nüfusu yüz binlerle ifade edilen Cebelitarık, Seyşeller, Butan ve Falkland Adaları gibi küçük devlet ve yönetim birimleri halkın çoğunluğunu ya da tamamını aşılayanlar listesinde başı çekiyor.

Daha kalabalık ülkelere bakıldığında ise İzlanda, Kanada, İsrail, Bahreyn ve Uruguay halkın yüzde 60'ından fazlasının en az bir doz aşılandığı ülkeleri oluşturuyor.

En az bir doz aşı yaptıranların oranı (%)

(En az 20 milyon doz aşı yapılan ülkeler)

Afrika'da 100 kişiden 3'ü aşı yaptırabiliyor

Aşı istatistiklerini günlük derleyen Our World In Data verilerine göre dünya nüfusunun çeyreği en az bir doz aşı oldu. Avrupa ve Kuzey Amerika'da neredeyse her iki kişiden biri aşı yaptırma imkanı bulurken, Afrika'da ise bu sayısı 100 kişide sadece 3.

Geçtiğimiz aylarda nüfusa göre sıralamada listeye giremeyen Fransa, Almanya, Polonya, Macaristan İspanya ve İtalya'nın büyük yükselişi göze çarpıyor. Bu ülkelerde şu anda nüfusun yarısı ilk doz aşıyı yaptırmış durumda.

Avrupa'da koronavirüsten en çok etkilenen ülke olan İngiltere'de ise aşılananların nüfusa oranı yüzde 60'ı geçti. Aşıların ilk partisi, Avrupa Birliği ülkelerinin nüfuslarına orantılı olarak 26 Aralık'tan itibaren dağıtılmaya başlandı. Ancak aşı tedariğinde anlaşmanın gerisinde kalındı.

İhtiyaç fazlası aşı yoksul ülkeleri etkiliyor

Aşı konusunda ülkeler arasında sipariş yarışı yaşanırken, Çin, Almanya, Rusya, ABD ve İngiltere'de üretilen aşılar dünya genelinde dağıtılıyor. Bazı ülkeler birden fazla aşı firmasıyla anlaşırken, zengin ülkelerin ihtiyacından fazla aşı sipariş etmesiyle yoksul ülkelerin aşıya ulaşamaması acı bir gerçek. DSÖ de bu yönde çağrı yaparak zengin ülkelerin üçüncü doz aşıyı ertelemesini önermişti.

Ülkelerin kullandığı koronavirüs aşıları: