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Türk Kızılay'dan önemli kampanya: Kan bağışlayanlar adına 3 fidan dikecek

Türk Kızılay'dan önemli kampanya: Kan bağışlayanlar adına 3 fidan dikecek

Türk Kızılay, kan bağışlayan her bir bağışçının adına 1 fidan dikiyordu. Ancak bu yıl orman yangınları sebebiyle bu sayıyı artırarak 3 fidana çıkardılar.

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Türk Kızılay, yangınların kül ettiği ormanlık alanları yeniden yeşertmek için çalışma başlattı.

Ülke genelinde yürütülecek kampanya kapsamında, kan bağışında bulunanlar adına, 3 fidan dikilecek.

"Bu yıl yaklaşık 7,5 milyonu aşkın fidan dikmiş olacağız"

Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, geçen yıl 2,5 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Yangının küle dönüştürdüğü alanların yeniden yeşillendirilmesi için bu sene de 7,5 milyondan fazla fidan dikimi gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Koç şöyle konuştu:

"Ciğerlerimiz yanıyor, geleceğimiz yanıyor. Hepimizin duyarlı olması gerekiyor. Her şeyi devletimize bırakmamamız gerekiyor. Toplumdaki bireyler olarak bizler de her türlü hassasiyeti ve dikkati göstermemiz lazım. Türk Kızılay'a kan bağışlayan her bir bağışçının adına 1'er tane fidan dikiyorduk. Bugün bu afetler sonrasında her bağışçımız için fidan sayımızı 3'e çıkardık. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl yaklaşık 2,5 milyon fidan diktik. İnşallah bu yıl yaklaşık 7,5 milyonu aşkın fidan dikmiş olacağız. Bu yüzden bütün vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. En önemlisi ormanlarımızı korumaya davet ediyoruz." 

Afet bölgelerine destek

Muş Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Ahmet Kotan ise Türk Kızılay olarak her yıl kan bağışçıları adına fidan dikimi gerçekleştirdiklerini ve bu yıl orman yangınları nedeniyle bu sayıyı artırdıklarını belirterek “Bu şekilde afet bölgelerine desteği sağlamayı düşünüyoruz. Bundan dolayı vatandaşlarımızın kan bağışı noktasında desteklerini sağlayarak, ülkemizin yeşillenmesine destek vereceklerini düşünüyorum” dedi.

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