BIST 1.437
DOLAR 8,58
EURO 10,15
ALTIN 495,82
HABER /  GÜNCEL

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'aşı' çağrısı : Allah şifa vermiştir

Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'aşı' çağrısı : Allah şifa vermiştir

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, twitter hesabından paylaştığı mesajlarla 'aşılanma' çağrısında bulundu.

Abone ol

"Sağlık Bakanımızın verdiği kesin bilgilere göre şu anda entübe olanların %90'a yakını aşı olmayan veya ikinci doz aşı olmayanlardan müteşekkildir." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, şu çağrıyı yaptı: "Bu husûsta din adamları ve kanaat önderleri de vazîfelerini yapsınlar, zîrâ bu mesûliyetli bir iştir."

"Biz Peygamberimiz Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem'in tedâvî emrine uyalım." ifadeleri ile Müslümanlara seslenen Cübbeli Ahmet Hoca, şöyle devam etti:

'Allah mutlaka ona bir şifa da vermiştir'
"Biz Peygamberimiz Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem'in tedâvî emrine uyalım. Nitekim Ebû Hureyre Radıyallâhu Anh'dan rivâyet edilen bir Hadîs-i Şerîfte Rasûlüllâh Sallellâhu Te‘âlâ Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Allâh herhangi bir hastalığı (ve vebâ gibi salgınları takdîr edip yeryüzüne) indirdiyse mutlakā ona bir şifâ da indirmiştir.” (el-Buhârî, es-Sahîh, rakam:5678, 7/122)' "

"Yine bu husûsta Ebu’d-Derdâ Radıyallâhu Anh'dan rivâyet edilen bir hadîs-i şerîfte ise Rasûlüllâh Sallellâhu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurmuştur: 'Muhakkak ki Allâh-u Te‘âlâ hastalığı da ilacını da indirmiştir ve her hastalık için bir şifâ takdîr etmiştir. Öyleyse (hastalandığınız zaman helâl maddelerle) tedâvî olun ama haram (maddeler) ile tedâvî olmayın.” (Ebû Dâvûd, es-Sünen, rakam:3874, 4/7)' "

ÖNCEKİ HABERLER
Manavgat'taki orman yangınında küller arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Manavgat'taki orman yangınında küller arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Dr. Sadri Şensoy kimdir aslen nereli kaç yaşında Dr. Sadri Şensoy hayatı
Dr. Sadri Şensoy kimdir aslen nereli kaç yaşında Dr. Sadri Şensoy hayatı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türk firması Teklas'ı fabrikasını ziyaret etti
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Türk firması Teklas'ı fabrikasını ziyaret etti
Sivas'ta günlük 13 ton tüketiliyor! Satış rekoru kırılıyor
Sivas'ta günlük 13 ton tüketiliyor! Satış rekoru kırılıyor
Adana'da arkadaştan şeytani plan! Ev anahtarını kopyaladı, suç ortaklarına çaldırttı
Adana'da arkadaştan şeytani plan! Ev anahtarını kopyaladı, suç ortaklarına çaldırttı
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Petek Aşkar kimdir aslen nereli kaç yaşında Prof. Dr. Petek Aşkar evli mi?
Petek Aşkar kimdir aslen nereli kaç yaşında Prof. Dr. Petek Aşkar evli mi?
Fahrettin Altun CİMER'e orman yangınları için yağan mesajları paylaştı
Fahrettin Altun CİMER'e orman yangınları için yağan mesajları paylaştı
Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı Ümitcan Uygun gözaltındaydı
Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı Ümitcan Uygun gözaltındaydı