Adana'da arkadaştan şeytani plan! Ev anahtarını kopyaladı, suç ortaklarına çaldırttı

ADANA'da arkadaşının evini soymak için film senaryolarını aratmayacak bir plan yapan kadın, kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi ve bir arkadaşına vererek ikametten 70 bin lira nakit para ile 80 bin lira değerinde altını çaldırdı. Zanlılar, soygundan sonra toplu taşımada kullandıkları kent karttan tespit edilerek yakalandı.

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Olay, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Aynur E.’nin (59) eşi Şahin E., tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Taziye çadırı kurulan eve gelen Feda U. (39), Aynur E. ile arkadaşlık kurdu. Feda U., yüklü miktarda altın ve para olduğunu öğrendiği ve arkadaşlıklarını ilerlettiği Aynur E.’nin evini soymak için Hatice Y. (37) ile plan yaptı.

Anahtarı kopyaladı, evden uzaklaştırdı

Feda U., kopyaladığı evin anahtarını kız kardeşi Ahu U. ile arkadaşı Hatice Y.’ye verdi. Feda U. planın işlemesi için ev sahibi Aynur E.’yi buluşmak için dışarı çağırarak evden uzaklaştırdı.

70 bin TL para ve 80 bin TL değerinde altın çaldılar

Ahu U. ile Hatice Y., 1 Ağustos günü saat 14.30 sıralarında Aynur E.’nin evine girerek, 70 bin TL para ile 80 bin TL değerindeki 4 altın bilezik ile bir kolyeyi çalarak kaçtı. Akşam saatlerinde eve dönen Aynur E., para ve altınlarının yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Eve gelen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, iki kadının eve geldiğini, daha sonra da çıktıklarını tespit etti.

Şüphelilerin kimliklerini belirlemek için araştırmayı derinleştiren polis, hırsızlık olayının ardından otobüse binen kadınların kullandığı otobüs biniş kent kartının seri numarasını saptadı. Yakın tarihlerde aynı seri numaralı otobüs kartının kullanıldığı toplu taşıma araçlarının kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelileri tespit etti.

Borçlarını ödeyip harcamışlar

Şüphelilerin, aralarında bölüştükleri paranın bir kısmıyla kredi kartı borçlarını ödedikleri, diğer kısmını da harcadıkları belirlendi. Adresleri tespit edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., evlerine yapılan eş zamanlı baskınlarda yakalandı.

"Şeytana uyduk" savunması

Adresinde bulunmayan Feda U.’nun kız kardeşi Ahu U.’yu ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Feda U., ifadesinde, “Bir anda şeytana uyup, hırsızlık planı yaptık. Daha sonra para ve altınları çalıp, kendi aramızda bölüştük” dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Feda U. ile Hatice Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.