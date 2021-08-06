Fahrettin Altun CİMER'e orman yangınları için yağan mesajları paylaştı

Orman yangınları için Türkiye'nin dört bir yanından CİMER'e destek mesajları yağdı. Teşekkür eden vatandaşlar her türlü yardıma hazır olduklarını açıkladı. Altun Cumhurbaşkanlığı'na gelen mesajları paylaştı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada; milletin, yangın söndürme çalışmalarında devletin ne denli gayretle çalıştığını iyi bildiğini belirterek, CİMER'e gönderdiği destek mesajlarını paylaştı. Altun, "Sayın Cumhurbaşkanımız’a ve sahada çalışan ekiplerimize gelen teşekkür mesajlarından sadece bir kısmı. En kısa sürede yangınları söndürecek, Yeşil Vatanımızı koruyacağız" dedi.