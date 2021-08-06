ABD'de gezi uçağı yere çakıldı: 6 kişi hayatını kaybetti

ABD'de gezi uçağı, Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bilinmeyen nedenle düştü. Kazada uçaktaki 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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ABD Sahil Güvenlik ve Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, Alaska'nın güneydoğusunda Ketchikan kenti yakınlarındaki Misty Fiyortları Ulusal Anıtı bölgesinde bir gezi uçağının düştüğü kaydedildi.

Sahil Güvenlik ekiplerinin kazanın ardından helikopterle bölgeye ulaştığı kaydedildi. Uçakta bulunan 6 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı. Askerler ve gönüllü bir ekip, bölgedeki enkaz kaldırma çalışmalarını yürütecek.

Kazaya soruşturma

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu'nun da kazayı araştırmak için bir ekip gönderdiği kaydedildi.