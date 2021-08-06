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11 adet 5 litreli su bidonları taşıyan şahsın fotoğrafı çok konuşulmuştu işin aslı başka çıktı

11 adet 5 litreli su bidonları taşıyan şahsın fotoğrafı çok konuşulmuştu işin aslı başka çıktı

Türkiye yangınlara karşı mücadele ederken 11 adet 5 litrelik su bidonlarıyla alevleri söndürmeye giden kişi kahraman ilan edildi. Oysa fotoğraf düşünülenin aksine bambaşka çıktı.

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Son dönemde yaşanan ve üzücü kayıplara yol açan orman yangınlarıyla canla başla mücadele devam ediyor.

Sosyal medyada taşıdığı 11 adet 5 litrelik bidonlarla yamaçtan ilerleyip yangını söndürmeye giden kişi kahraman ilan edildi.

Sanılanın aksine bahse konu fotoğrafın orman yangınları ile bir ilgisi bulunmuyor. Yeniçağ'da yer alan habere göre fotoğrafta görülen kişi Mustafa Göçer adlı Kayseri’de yaşayan doğa aktivisti.

Facebook profilinde paylaştı

Kayseri Koç Dağı Kamp Alanında çekilen fotoğrafta Mustafa Göçer su dolu 11 adet 5 litrelik damacanayı fidan sulamak için taşıyor.

Mustafa Göçer, 26 Temmuz 2021 tarihinde Facebook profilinde paylaştığı fotoğraflar için “fidan sulama faaliyeti” notunu düşmüştü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
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