Kadıköy elektrik kesintisi BEDAŞ elektrikler bugün saat kaçta gelecek?

İSTANBUL Ataşehir'de Ayedaş 6 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün yılın en sıcak günü olacak sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Peki Kadıköy'de hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, Kadıköy'de elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi

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İSTANBUL Kadıköy'de bugün elektrikler kesilecek BEDAŞ 6 Ağustos Cuma günü güncel elektrik kesintisi listesini yayınladı. Bugün yılın en sıcak günü olması beklenirken sıcaklık değerleri 37 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıkacak. Bugün 5 ilçede uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerden biri de Kadıköy olacak. Peki Kadıköy'de hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak, elektrik ne zaman saat kaçta gelecek?

Sıcaklıkların artması ile birlikte herkes klimalara yüklenirken, AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi haberleri geldi. Anadolu yakasında 5 ilçede cuma günü uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var

Kadıköy elektrik kesintisi saat 09:00 - 14:00 aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: NAKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: RASİMPAŞA - Sokak: BEYDAĞI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: VAHAPBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: HALİTAĞA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: YOĞURTÇU ŞÜKRÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: OSMANAĞA - Sokak: REŞİTEFENDİ

Avrupa Yakası BEDAŞ elektrik kesintisi planlamaları

BEDAŞ cuma gününe gece saatlerine bazı ilçelerde bakım kesintisi planlarken, cumartesi günü için bir çok ilçede kısa süreli kesintiler olacak. İlçenizdeki kesintileri aşağıdaki linke tıklayarak BEDAŞ sitesinden kontrol edebilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ