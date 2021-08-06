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Merve Çoban, Tokyo 2020'de yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi

Merve Çoban, Tokyo 2020'de yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 14. gününde kadınlar kumite 61 kiloda Merve Çoban, yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi.

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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda karate branşında müsabakalar yapılmaya devam ediyor.

Nippon Budokan'da yapılan karate müsabakalarında kumite kategorisinde 61 kiloda A Grubu'nda mücadele eden Merve, ilk maçında iyi bir performans sergiledi Japon rakibi Mayumi Someya'yı 4-0 mağlup etti.

Milli karateci, ikinci olarak Venezuelalı Claudymar Garces Sequera ile karşılaştı. Merve, ikinci maçından da 6-2'lik skorla galip ayrıldı ve 4 puanla grup liderliğine yükseldi.

Merve, gruptaki üçüncü maçında Fransız Leila Heurtault ile mücadele etti. Milli sporcu karşılaşmayı 2-0 kaybetti.

Son maçında Çinli Xiaoyan'la karşılaşan Merve, kontrollü bir oyun ortaya koydu. Rakibiyle 2-2 berabere kalan ancak son puanı verdiği için sahadan yenik ayrılan Merve, buna rağmen grubu 4 puan ve averajla 2. sırada tamamlayarak adını yarı finale yazdırdı.

Rakibi kim, Mücadele saat kaçta?
Madalya almayı garantileyen Merve, yarı finalde Sırbistan'dan Jovana Prekovic'le TSİ 14.05'te finale çıkmak için karşılaşacak.

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