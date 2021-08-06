Silivri'de akıl almaz olay! Patronlarını dövüp 500 bin lira istediler

Silivri'de gece yarısı akıl almaz olay yaşandı. Bir mobilya dükkanını işleten Mehmet K.'ı 2 çalışanı dövdü. Patronlarını döven çalışanlar Mehmet K.'dan 500 bin lira ve dükkanını istedi.Abone ol
Olay 4 Ağustos'u 5 Ağustos'a bağlayan gece Silivri'ye bağlı Piri Mehmet Paşa Mahallesi Dalgakıran mevkiinde meydana geldi. Bir mobilya dükkanını işleten Mehmet K.'ı 2 çalışanı dövdü.
Patronlarını döven çalışanlar Mehmet K.'dan 500 bin lira ve dükkanını istedi.
Patronlarını darbeden Sadık B. ve Hacı D., Mehmet K.'nın polise şikayette bulunması üzerine Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sadık B. ve Hacı D.'nin üzerinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunurken ikilinin biçok suç kaydının da bulunduğu bulunduğu belirtildi.