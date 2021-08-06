BIST 1.432
DOLAR 8,54
EURO 10,11
ALTIN 494,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Samsun'da feci kazada can pazarı! Fındık toplamaya gidiyorlardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Samsun'da feci kazada can pazarı! Fındık toplamaya gidiyorlardı

İSTANBUL'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden ailenin içinde bulunduğu hafif ticari aracın Samsun'da yoldan çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Kaza, Samsun'un Çarşamba ilçesi Samsun-Ordu karayolunun 39. kilometresinde saat 06.30'da meydana geldi. Edinilen bilgeye göre, İstanbul'dan Ordu'nun Gölköy ilçesine fındık toplamaya giden Esat Özkan idaresindeki 34 TH 3301 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu önce refüje çıktı daha sonra sonra da tekrar yola inerek yol kenarındaki park halindeki kepek yükle 19 SU 372 plakalı kamyona çarptı. Kazada, hafif ticari araçta bulunan Emine Özkan (50), Melek Aydın (21) ile Büşra Yavuz (21) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Amasya'da kilosu 200 TL'ye satılıyor! Tek tek ipe diziliyor çorba olarak tüketiliyor
Foto Galeri Amasya'da kilosu 200 TL'ye satılıyor! Tek tek ipe diziliyor çorba olarak tüketiliyor Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Adalar'a orman yangını önlemi! Piknik yapmak dahi yasak! Teknelere, elektrikli otobüslere yasaklar!
Adalar'a orman yangını önlemi! Piknik yapmak dahi yasak! Teknelere, elektrikli otobüslere yasaklar!
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kiralanmasını önerdiği THK uçaklarıyla ilgili 8 gün sonra itiraf
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kiralanmasını önerdiği THK uçaklarıyla ilgili 8 gün sonra itiraf
Orman yangını bölgelerinden tatilcilere çağrı: Lütfen iptal etmeyin!
Orman yangını bölgelerinden tatilcilere çağrı: Lütfen iptal etmeyin!
Bursa'da en büyük hayâli gerçek oldu! 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
Bursa'da en büyük hayâli gerçek oldu! 30 yıl sonra kızıyla gerçekleştirdi
11 adet 5 litreli su bidonları taşıyan şahsın fotoğrafı çok konuşulmuştu işin aslı başka çıktı
11 adet 5 litreli su bidonları taşıyan şahsın fotoğrafı çok konuşulmuştu işin aslı başka çıktı
Merve Çoban, Tokyo 2020'de yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi
Merve Çoban, Tokyo 2020'de yarı finale çıkarak olimpiyat madalyasını garantiledi
Silivri'de akıl almaz olay! Patronlarını dövüp 500 bin lira istediler
Silivri'de akıl almaz olay! Patronlarını dövüp 500 bin lira istediler
'Filenin Sultanları' İstanbul'da alkışlarla karşılandı
'Filenin Sultanları' İstanbul'da alkışlarla karşılandı
Suriye'nin Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın füzeli saldırısında 17 kişi yaralandı
Suriye'nin Bab ilçesinde terör örgütü YPG/PKK'nın füzeli saldırısında 17 kişi yaralandı