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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kiralanmasını önerdiği THK uçaklarıyla ilgili 8 gün sonra itiraf

Orman yangınlarının başladığı ilk günlerde THK uçaklarının CHP'li belediyelere kiralanması önerisinde bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün THK ziyareti sonrası çıkışta gazetecilerin “Hangarda çalışabilir hiç uçak yok mu?” sorusuna "Yok" cevabını verdi.

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Orman yangınlarında THK uçaklarının kullanılmadığı iddiasıyla hükümete sert eleştiriler yönelten CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan itiraf gibi açıklamalar geldi. 

Ana muhalefet partisi yangınların başladığı ilk günlerde "THK uçakları neden uçmuyor" suçlamasıyla hükümeti zan altında bıraktı.

CHP'li belediyeler tarafından kiralanmasını önermişti

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda THK’nın uçaklarının CHP’li belediyeler tarafından kiralanması için harekete geçtiğini ancak kayyuma ulaşamadığını söyledi.

Manavgat ziyaretinde hükümetin THK’nın içinde bulunduğu durumu bilmediğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu açıklamasından 8 gün sonra THK ziyaretinde aldığı bilgilerle gerçekleri öğrendi.

CHP’li heyetle THK Üniversitesi Türkkuşu Yerleşkesi’nde incelemede bulunan Kılıçdaroğlu çıkışta gazetecilerin “Hangarda çalışabilir hiç uçak yok mu?” sorusuna “Yok” cevabını verdi. 

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de İspanya’dan gelen yangın söndürme uçaklarını örnek göstererek THK uçaklarının iş görmez durumda olduğunun yalan olduğunu iddia etmişti.

CHP'li Özel "THK’nın uçakları iş görmez’ yalanına kimse aldanmasın" demişti

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Övünüyorlar ya hani, ‘İspanya'dan uçak bulduk’ diyorlar, İspanya'ya teşekkürler ediyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır. ‘THK’nın uçakları iş görmez’ yalanına kimse aldanmasın." dedi.

THK başkanı uçakların uçması için 4 milyon doların gerekli olduğunu söyledi

Tartışmaların odağındaki Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı, dün yaptığı açıklamada uçakların atıl vaziyette olduğunu kabul ederek, "6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar. Bu parayı herkes verebilir." dedi.

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