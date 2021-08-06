Pendik'te elektrikler ne zaman saat kaçta gelir? 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi

İSTANBUL Ataşehir'de Ayedaş 6 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün yılın en sıcak günü olacak sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Peki Pendik'te hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, Pendik'te elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesiAbone ol
İSTANBUL Pendik'te bugün elektrikler kesilecek BEDAŞ 6 Ağustos Cuma günü güncel elektrik kesintisi listesini yayınladı. Bugün yılın en sıcak günü olması beklenirken sıcaklık değerleri 37 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıkacak. Bugün 5 ilçede uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerden biri de Pendik olacak. Peki Pendik'te hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak, elektrik ne zaman saat kaçta gelecek?
Sıcaklıkların artması ile birlikte herkes klimalara yüklenirken, AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi haberleri geldi. Anadolu yakasında 5 ilçede cuma günü uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var
Pendik elektrik kesintisi 09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ZÜLAL
09:00 - 16:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÜSTÜN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BOZAĞAÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHAN VELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: PINARÖNÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KAMER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARACAOĞLAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SOYDAŞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUBATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT
09:00 - 18:00 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BEYEFENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖMER SEYFETTİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİAY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÜZÜMLÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KİRAZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİLECİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİLGİN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİREY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: EŞİT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞENEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YEMENİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: HARMANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MALUMAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KISMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA
09:30 - 14:30 saat aralığında
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ZÜLAL
Avrupa Yakası BEDAŞ elektrik kesintisi planlamaları
BEDAŞ cuma gününe gece saatlerine bazı ilçelerde bakım kesintisi planlarken, cumartesi günü için bir çok ilçede kısa süreli kesintiler olacak. İlçenizdeki kesintileri aşağıdaki linke tıklayarak BEDAŞ sitesinden kontrol edebilirsiniz.