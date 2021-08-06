Pendik'te elektrikler ne zaman saat kaçta gelir? 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi

İSTANBUL Ataşehir'de Ayedaş 6 Ağustos Cuma günü elektrik kesintisi yaşanacağını duyurdu. Bugün yılın en sıcak günü olacak sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak. Peki Pendik'te hangi mahallelerde elektrikler kesilecek, Pendik'te elektrikler ne zaman saat kaçta gelecek? İşte 6 Ağustos BEDAŞ elektrik kesintisi güncel listesi

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İSTANBUL Pendik'te bugün elektrikler kesilecek BEDAŞ 6 Ağustos Cuma günü güncel elektrik kesintisi listesini yayınladı. Bugün yılın en sıcak günü olması beklenirken sıcaklık değerleri 37 dereceye, hissedilen sıcaklık ise 40 dereceye kadar çıkacak. Bugün 5 ilçede uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var. Elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerden biri de Pendik olacak. Peki Pendik'te hangi mahallelerde elektrik kesintisi olacak, elektrik ne zaman saat kaçta gelecek?

Sıcaklıkların artması ile birlikte herkes klimalara yüklenirken, AYEDAŞ'tan elektrik kesintisi haberleri geldi. Anadolu yakasında 5 ilçede cuma günü uzun saatlere yayılan elektrik kesintileri var

Pendik elektrik kesintisi 09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ZÜLAL

09:00 - 16:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ÜSTÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: BOZAĞAÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ORHAN VELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: PINARÖNÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: DR. GÜROL BAŞARAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KAMER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: KARACAOĞLAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SOYDAŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: ULUBATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEMERKANT

09:00 - 18:00 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BEYEFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÖMER SEYFETTİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YENİAY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ÜZÜMLÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KİRAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİLECİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİLGİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: BİREY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: EŞİT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ŞENEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: YEMENİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: HARMANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: ERENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: MALUMAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: KISMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINARDERE - Sokak: AYAZMA

09:30 - 14:30 saat aralığında

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: EVLİYA ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: YUNUS EMRE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SÜLÜNTEPE - Sokak: ZÜLAL

Avrupa Yakası BEDAŞ elektrik kesintisi planlamaları

BEDAŞ cuma gününe gece saatlerine bazı ilçelerde bakım kesintisi planlarken, cumartesi günü için bir çok ilçede kısa süreli kesintiler olacak. İlçenizdeki kesintileri aşağıdaki linke tıklayarak BEDAŞ sitesinden kontrol edebilirsiniz.

BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİLERİ LİSTESİ