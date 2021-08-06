Ozan Kabak'a İspanyol kancası! 10 milyon euroluk teklif yapıldı

Kiralık olarak gittiği Liverpool'dan ayrılan Ozan Kabak için Sevilla devreye girdi. İspanyol ekibinin, 10 milyon euroluk teklifte bulunduğu öğrenildi.

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İspanyol ekibi geçtiğimiz sezonu Liverpool'da kiralık olarak geçiren ve bonservisi Schalke 04'te bulunan Ozan Kabak için 10 milyon euroluk teklifte bulundu.

Todofichajes'te yer alan habere göre Schalke'nin Bundesliga'da küme düşmesinin ardından Ozan Kabak, Alman ekibinde kalmak istiyor. İki kulübün anlaşma sağladığı ve birkaç pürüzün ardından transferin resmiyet kazanabileceği aktarıldı.