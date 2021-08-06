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Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide Bilgili kimdir çocuğu Adem aslen nereli?

Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide Bilgili kimdir çocuğu Adem aslen nereli?

Resmİ Gazete kararı ile yeni Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer oldu. MEB Bakan yardımcılığında da görev değişimi oldu. MEB Bakan yardımcılarından biri Ahmet Emre Bilgili oldu. Peki Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili nereli, kaç yaşında eşi Hamide Bilgili ve evlatlık aldığı oğlu Afrikalı Adem kimdir?

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Günlerdir istifa ettiği konuşulan Ziya Selçuk'un yerine Milli Eğitim Bakanlığı'na Prof. Dr. Mahmut Özer atandı. Resmi Gazete ile duyurulan bu atama kararının ardından MEB Bakan yardımcılığında da görev değişimi oldu. MEB Bakan yardımcılarından biri Ahmet Emre Bilgili oldu. Peki Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili nereli, kaç yaşında? Ahmet Emre Bilgili hayatı…

MEB Bakan yardımcılığında da görev değişimi oldu. MEB Bakan yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı oldu. Peki Ahmet Emre Bilgili kimdir? Ahmet Emre Bilgili nereli, kaç yaşında? Ahmet Emre Bilgili hayatı…

Ahmet Emre Bilgili kimdir?
Ahmet Emre Bilgili 1960 yılında Adana ilimizde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da tamamlayan Bilgili üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.

Ahmet Emre Bilgili eşi Hamide Bilgili ve evlatlık aldığı Afrikalı Adem. 

Adem, 21 Haziran 2014'te İstanbul'da bir devlet hastanesinde doğdu. Onunla ilgili tek bilinen Etiyopya asıllı olduğuydu. Ailesinin ortadan kaybolması üzerine bir ay sonra mahkeme tarafından Aile Bakanlığı'nın korumasına alınması için karar çıkarıldı. Kararı veren hâkim çocuğa 'Adem Bilgili' adını koydu.

Bilgili, 1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazandı. Ahmet Emre Bilgili daha sonra Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde öğretim üyesi olarak atandı. Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni’nin organizatörlüğünü üstlendi.

Aynı zamanda yazarlı yanı da bulunan Bilgili bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme aldı. Bilgili, 1999 yılında Marmara Üniversitesine atandı.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu. 

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, en son 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazetede yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmış bulunuyor. 

Öte yandan Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olan üçüncü çocukları yaptı. 

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