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BM Genel Sekreteri Guterres'den dünyaya çağrı: Aşılamada 11 milyar doz lazım

BM Genel Sekreteri Guterres'den dünyaya çağrı: Aşılamada 11 milyar doz lazım

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, koronavirüse karşı mücadelede dünya nüfusunun 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı aşılama çalışmaları sürdürülürken, Birleşmiş Milletler'den (BM) öneriler gelmeye devam ediyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünya nüfusunun yüzde 70'ini koronaya karşı aşılamak için 11 milyar dozun gerekli olduğunu söyledi.

"11 milyar doz lazım''
Guterres, Uluslararası Korona Aşı İşbirliği Forumu'nda yaptığı konuşmada, mevcut aşılara direnebilecek ve ulusal aşılama çabalarını baltalayacak başka varyantların ortaya çıkmasını önlemek için aşıların her yere ve herkese mümkün olan en kısa sürede ulaşması gerektiğini bildirdi.

Salgının kritik evresini bitirmek için önemli bir eşik olduğunu ifade eden Guterres, "Dünya nüfusunun yüzde 70'ini aşılamak için 11 milyar doza ihtiyaç var." dedi.

Guterres, aşının eşit dağıtımı için üretimin iki katına çıkarılması gerektiğine dikkati çekerek, bunun koordinasyon ve uygulaması için de G20 seviyesinde acil görev gücüne ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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