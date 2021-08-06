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Hastanedeki aslanı görenler şaşkına döndü! İzmir'de fıkra gibi olay pes dedirtti

Hastanedeki aslanı görenler şaşkına döndü! İzmir'de fıkra gibi olay pes dedirtti

Türkiye'nin tek belediye hastanesi olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde fıkra gibi bir olay yaşandı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi sağlıkta kalite politikasında ulusal ve uluslararası standartlar çerçevesinde hizmet verdiğini söylediği Eşrefpaşa Hastanesi'nde akıl almaz bir olay yaşandı. Eşrefpaşa Hastanesi'nde hasta bir aslana Başhekim Kadir Devrim Demirel'in onayıyla muayene ve tomografi yapıldığı ortaya çıktı. Aslana uyuşturucu verilerek bayıltıldığı ve büyük bir riskin alındığı öğrenildi.

Baygın vaziyette tomografi cihazındaki aslanı görenler gözlerine inanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sasalı Doğal Yaşam Parkı'ndaki geçtiğimiz günlerde rahatsızlanıp ani kilo kaybı yaşayan aslan, hayvan hastanesine götürmek yerine akıl almaz bir şekilde Eşrefpaşa Hastanesi'ne götürüldü.


"Büyük bir faciaya neden olabilirdi"
Sabah'ın haberine göre doğal Yaşam Parkı'ndan kapalı kasa araçla gizlice hastaneye getirilen aslan uyuşturucu verilip bayıltıldıktan sonra sedye ile taşındı. Normalde sadece insanlar için kullanılan tomografi cihazına 100 kilogramın üzerinde bir ağırlığa sahip aslan güçlükle sokulup röntgeni çekildi. Pençeleri ve dişleri çok keskin, tehlikeli vahşi hayvanlardan biri olan aslanın baygın halde hastaneye getirilmesi 'uyanması durumunda büyük bir faciaya neden olabilirdi' yorumlarına neden oldu.

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