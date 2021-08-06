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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlardaki üzücü durumu açıkladı! Yeterli değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca rakamlardaki üzücü durumu açıkladı! Yeterli değil!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşılamadaki son rakamları açıkladı. Koca aşılama hala reddeden 20 milyon kişinin olduğunu söyledi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, çift doz aşısını yaptıranların sayısının salgınla mücadele için henüz yeterli olmadığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 milyon doz aşı yapıldığını belirtti

Koca açıklamasında şunları söyledi: "Covid-19 salgınına karşı şu ana kadar 75 MİLYON DOZ aşı yapıldı. Aşılama hızımız, performansımız yüksek. Fakat çift doz aşısını yaptıranların sayısı salgınla mücadele için henüz yeterli değil. Daha önemlisi, ilk dozu erteleyen kişilerin yaklaşık 20 Milyon 570 Bin olması."

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