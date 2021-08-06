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Artvin'de yıllardır çözüm bulunamadı: Misafir gelince utanıyoruz

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Artvin'de yıllardır çözüm bulunamadı: Misafir gelince utanıyoruz

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Tekkale köyünde vatandaşlar, şebeke çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için yüksek noktadaki 1 kilometre mesafede bulunan mezarlığa çıkıyor.

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Yusufeli'nin, yaz aylarında nüfusu 1500’e çıkan Tekkale köyünde vatandaşlar, GSM operatörlerinin şebekeleri çekmediği için cep telefonuyla görüşme yapmak için 1 kilometre mesafede, yüksek bir noktada olan köy mezarlığına çıkıyor. Köylüler, telefon görüşmesinin ardından tekrar evlerine dönüyor. Yaşadıkları iletişim sorununun çözülmesini isteyen köylüler, yardım bekliyor. 

Tekkale Köyü Muhtarı Alaeddin Çağla, “Yıllardır köyümüzde telefonlar çekmiyor. Benden önceki muhtarlar da bu konuda mücadele etti ama olmadı. Muhtar adayıyken, bu konuda vatandaşlarımızın sıkıntısını gidereceğimize dair söz verdik. Ancak bir türlü sesimizi duyuramadık, dilekçeler verdik, imzalar topladık ama olmadı" ifadelerini kullandı.


"Utanıyoruz"
"İlçe merkezine 5 kilometre mesafedeyiz1 diyen Muhtar Çağla "Buraya gelen misafirlerimiz olunca utanıyoruz. Her gelen ‘burası büyük bir köy ama telefonlar çekmiyor’ diyor. Köyümüzde artık telefonun çekmesini istiyoruz, bunun için ne yapmamız gerekiyorsa yapalım. Mezarlıktan başka bir yerde telefon çekmiyor. Yaşlımız, gencimiz yürüyerek buraya geliyoruz sonra irtibat sağlıyoruz” dedi.

"Bu sorun artık çözülsün"
Köylülerden Hasan Şanlı ise, "Biz telefonsuzluktan mustarip durumdayız. Telefon ve internet olmadığı için torunlarımıza hasret kaldık. Telefon çekmediği için kimse ziyarete de gelmiyor. Bu kimin yapacağı işse rica ediyorum, bu sorun artık çözülsün” diye konuştu.


"Ciddi bir mağduriyet var"
Dursun Kaçmaz da “Annem yaz aylarında köye geliyor ve ona ulaşmakta güçlük çekiyoruz. Ev telefonu olan komşulara ulaşmaya çalışıyoruz. Annemle ilgili bir haber alınca rahat nefes alıyoruz. 3 haftalığına annemin yanına geldim, telefonum çekmiyor, işimi takip edemiyorum. Ciddi bir mağduriyet var, bu konuda ilgili kişilerin sorunu çözmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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