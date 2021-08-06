Antalya'da yangının tehdit ettiği bölgede fenalaşan kadına ilk müdahaleyi milletvekili Çokal yaptı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde baygınlık geçiren kadına ilk müdahaleyi alanda incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.Abone ol
Yangının Karaöz Mahallesi'ni tehdit ettiği sırada evinde bulunan kadın, aniden fenalaşarak yere yığıldı.
Yakınlarının çevreden yardım istemesi üzerine, ilk müdahaleyi bölgede incelemede bulunan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal yaptı.
Doktor olan Çokal, ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine bilgi verdi.
Kadın eve gelen 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.