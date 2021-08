Orman yangınında ev ve ahırı kullanılamaz hale gelen ziraat odası başkanı, yaşadıklarını anlattı

Adana'nın Aladağ ilçesindeki orman yangınında ev ve ahırı kullanılamaz hale gelen Aladağ Ziraat Odası Başkanı Bahri Ceren, alevler çevrelerini sarmadan öncede birbirleriyle haberleşerek yaşadıkları yerleri hızlıca boşaltmalarının can kaybını önlediğini söyledi.

Ceren, Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan ve 31 Temmuz'da kontrol altına alınan orman yangını sırasında, ikamet ettikleri Topallı Mahallesi'nde neler yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Yangında ev ve ahırının kullanılamaz hale geldiğini belirten Ceren, yörelerinde özellikle poyraz sonrası orman yangını riskinin daha fazla olduğuna işaret etti.

Ceren, Aladağ'daki yangın başlamadan önce Kozan ilçesindeki yangının devam ettiğini bildiklerini dile getirerek, "Poyraz estiği zaman her zaman bu yangınları bekliyoruz. Kozan'da yangın çıkınca 'her an burada da çıkabilir' diye bekliyorduk. Tedbirliydik bu konuda." dedi.

Yangının çıktığı gece riske karşı uyumadığını anlatan Ceren, şöyle konuştu:

"Kozan'daki yangın nedeniyle ayaktaydım. Oradaki arkadaşlardan bilgi alıyordum, yatmamıştım. Burada da yangın çıkınca köylüleri kaldırdık. Herkes birbirini kaldırdı. Traktörlerini uzaklaştırdılar. Yangın 3 kilometre ileride başladı. Tarlalara parça parça ateş düşmeye başladı. Tarlalar hasat sonrası sürülmüş olduğundan yangın ilerlemedi. Biz evden ayrıldık, ateş her tarafımızı sardı. Biz burayı köylü-vatandaş birbirimize haber vererek boşalttık. Jandarma da geldi o arada. Yangın çıktıktan yarım saat sonra alevler köyü sardı. Vatandaş köyden araçlarla ayrıldı. Aracı olmayanları da komşusu aldı kaçırdı."

Yangın sonrasında devletin yaptığı desteklerden memnunlar

Ceren, yangın sonrasında resmi kurumlar ve vatandaşların yardımlarını fazlasıyla gördüklerini ifade etti.

Evleri hasar görenler için hemen çadır kurulduğunu belirten Ceren, "Eşya yardımlarında devletimiz ve vatandaşlar sağ olsun, herkes anında getirdi. Gıda yardımı olsun, diğer yardımlar olsun fazlasıyla verildi." dedi.

Boztahta Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan orman yangını 31 Temmuz'da kontrol altına alınmış, yangın nedeniyle çevredeki bazı mahallelerde bulunan ev ve ahırlarda hasar oluşmuştu.