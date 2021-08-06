BIST 1.433
DOLAR 8,59
EURO 10,14
ALTIN 496,24
HABER /  GÜNCEL

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu

İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ikna çalışmaları sonrasında teslim oldu. Terörist sorgulamanın ardından ailesiyle buluşturuldu.

Abone ol

Terör örgütü PKK'ya ait bir kamptan kaçan teröristin Türkiye sınırına yakın köye sığındığı bilgisi alınması üzerine hemen harekete geçildi.

Kimliği belirlenen teröristin Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ailesine ulaşan TSK unsurlarınca gerçekleştirilen ikna çalışmalarının ardından örgüt mensubu hudut hattında teslim oldu.

Sorgulamasının ardından terörist, ailesiyle bir araya getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Yıllık izine hafta sonu izni dahil mi? Yargıtay cumartesi pazar günü için kararı verdi
Yıllık izine hafta sonu izni dahil mi? Yargıtay cumartesi pazar günü için kararı verdi
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Apple'dan çocuk istismarı için adım! iPhone ve iPad içindeki görseller yakalanacak
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı! Alevler göğe ulaştı
Esenyurt'ta lojistik firmasında yangın çıktı! Alevler göğe ulaştı
Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Oxford mezunu özel jet pilotu orman yangınına müdahale çalışmalarına gönüllü katıldı
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü
Tekirdağ'da barışma teklifi reddedilen eski koca, kadını kızının gözü önünde öldürdü