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Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı

Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı

Bursa’da metroya binen şahıs, kendisini ikaz edenlere özel harekâtçı olduğunu söyledi. Maske takmamakta direnen şahıs, vatandaşlar tarafından metrodan indirilerek, güvenlik görevlilerine teslim edildi.

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Olay dün Acemler-Kestel metro hattında meydana geldi. Özel harekâtçı olduğunu öne süren bir kişi, trene bindikten sonra maskesini takmadı. Bunun üzerine kendisini uyaran ve polise ihbar edeceğini söyleyen vatandaşlara, "Özel harekâtçıyım. Polis çağırsan ne olur" diyerek karşılık verdi. Bunun üzerine bir vatandaş, "Ben de yüzbaşıyım" diye tepki gösterdi. İki durak sonra istasyonun güvenlik görevlilerine bilgi verildi. Güvenlik görevlileri kapıda şahsı bekledi. Yolculuk süresi boyunca maskesini takmamakta direnen şahıs, iki durak sonra vatandaşlar tarafından vagondan indirilerek güvenlik görevlilerine teslim edildi. Yaşanan olay vagonda bulunan bir yolcu tarafından ân be ân kaydedildi.

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