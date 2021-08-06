BIST 1.433
DOLAR 8,59
EURO 10,14
ALTIN 496,24
HABER /  GÜNCEL

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı! O iddiayı doğruladı! Beraber gecelemişler

Ümitcan Uygun'un Esra Hankulu için ilk ifadesi ortaya çıktı! O iddiayı doğruladı! Beraber gecelemişler

Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun Esra Hankulu'nun ölümü için verdiği ilk ifade ortaya çıktı.

Abone ol

Ankara’da Aleyna Çakır olarak bilinen 21 yaşındaki Sema Esen’in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, evinde ölü bulunan 25 yaşındaki Esra Hankulu’nun ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı.

Haber Global muhabiri Ozan Ulaş, Ümitcan Uygun’un ilk ifadesine ulaştı.

Uygun’nun ifadesinde, “Geceyi beraber geçirdiğimiz doğru ancak ben sabah evden çıktığım sırada sağlıklı ve kendindeydi daha sonra evde bulunan diğer arkadaşları beni aradı ve Esra’nın ağzından kan geldiğini söyledi.

Uygun, “Ben de polise haber vermelerini istedim. Esra’nın hayatını kaybettiği için üzgünüm, ölümüyle bir ilgim yoktur” dedi.

İlgili Haberler
Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı Ümitcan Uygun gözaltındaydı Aleyna'nın babasından Ümitcan Uygun'a 'Esra Hankulu' tepkisi: Allah ciğerini yaksın Ümitcan Uygun, sevgilisi Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındı!
ÖNCEKİ HABERLER
Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı
Sahte' özel harekatçı metroda maske takmamakta direnince dışarı atıldı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı
İlk web sitesi 30 yıl önce erişime açıldı
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
İkna çalışmaları sonucu bir terörist daha teslim oldu
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Yusuf Tekin kimdir aslen nereli eşi ve çocukları kimdir?
Kars'ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyüledi! 53 yıl önce...
Kars'ta bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyüledi! 53 yıl önce...
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Bakan Fahrettin Koca'dan Ziya Selçuk için teşekkür mesajı
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Damacana suya bir buçuk ayda 5 zam! Suya değil plastiğe para veriyoruz
Yekta Saraç'ın babası ve kardeşi kimdir? Yekta Saraç aslen nereli yaşı kaç?
Yekta Saraç'ın babası ve kardeşi kimdir? Yekta Saraç aslen nereli yaşı kaç?
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı
Sakarya'da herkes onu ormanda ararken bakın o nerede çıktı