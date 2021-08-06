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Muğla durmuyor! Peş peşe bir deprem daha! AFAD açıklama yaptı

Muğla durmuyor! Peş peşe bir deprem daha! AFAD açıklama yaptı

Muğla peş peşe depremlerle sallanmaya devam ediyor! Öğlen saatinde peş peşe üç deprem kaydedildi.

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AFAD'ın açıklamasına göre Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 13.52'de 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından 13.58'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Peş peşe gerçekleşen depremler için AFAD "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen 4,2 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler sonrasında, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." dedi.

12.16'da da 4,2 deprem meydana geldi.

Saat 12.16'da da Datça açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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