Meteoroloji İstanbul'a sağanak yağışın saatini verdi bölge bölge hava durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden belirli şehirlere sağanak yağış uyarısı geldi. Günlerdir sıcaktan kavrulan İstanbul'un yağmurla buluşacağı saat ise belli oldu. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana ve diğer şehirlerde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, son yayımladığı raporda sağanak yağış beklenen illeri aktardı. Hava uzmanı Orhan Şen de yeni açıklama yaptı. İstanbul'a saat verildi. Yağmur ne zaman başlayacak? İşte il il hava durumuyla birlikte detaylar...
Trakya, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Artvin, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'da ise gece saatlerinden sonra başlayacak yağışlar, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Orhan Şen'den İstanbul'a uyarı
Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul için yağış uyarısında bulundu. Şen’in açıklamaları şu şekilde:
Bugün öğleden sonra Edirne Çanakkale Kırklareli de kuvvetli yağmur bekleniyor. İstanbul’da yağmur bu gece yarısından sonra başlar cumartesi öğleden evvel kuvvetli sağanak yağış var.