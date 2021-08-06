Radyoda mültecilerle ilgili rezil sözler: Afganlar sakallı pis pis, Ukraynalı bayanlar...

Son Ses adlı yerel radyoda Afgan ve Ukraynalı mültecilerin karşılaştırılması ve ırkçı ifadeler kullanılması tepki çekti.

Son dönemde Afganistan'da yaşananların ardından Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere yeni bir göç dalgası başladı. Ege'de Son Ses adlı yerel bir radyo kanalında da yapılan Afgan mülteci yorumu, tepkiyle karşılandı. Gazeteci Murat Karakaş, programda mültecilerle ilgili ırkçı ve cinsiyetçi yorumlarda bulundu.



Afgan mülteciler yerine Ukraynalı mültecilerin Türkiye'ye gelmesini temenni eden Karakaş, "Mülteciler öyledir. Aslında Ukrayna’dan bayan mülteciler gelse o zaman hepimiz evimizde konuk ederiz aslında. Gidiyor Afganistan sakallı sakallı leş gibi… Ukrayna’dan böyle, ne derler… Neyse tanımı burada kullanmayayım, bayan mülteciler gelse daha güzel olmaz mı?“ ifadelerini kullandı.



"Savaşsın, savaşırsa da ölsün"

Karakaş, sözlerine daha sonra "Bunlarla yaşamaya hazmetmeliyiz diyenler bir zahmet Afganları Suriyelileri evlerinde misafir etsinler görelim... Savaş varmış ülkesinden kaçıyormuş. Kaçmasın! Savaşsın, savaşırsa da ölsün" diyerek devam etti.