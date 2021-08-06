Kabak şayan nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!

Bugün sizler için çok güzel bir tarifimiz var kabak şayan! İşte sizler için tarifi...

Bugüne kadar kabağı hiç böyle görmemiştiniz! Lezzetli bir meze arayışındaysanız ve daha önceden yapmadığınız bir meze yapmak istiyorsanız sizi kabak şayan ile tanıştıralım. Kızarmış ekmekleri hazırlayın, kabak şayan geliyor! Şimdiden afiyetler olsun...

Malzemeler;

6-8 adet kabak, 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1.5 su bardağı süzme yoğurt,

Yarım su çay bardağı su, Yeterince tuz, 1 diş sarımsak, Sosu için; 1 yemek kaşığı tereyağı, Yarım su bardağı ceviz.