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Karabük yangını rüzgarın etkisiyle ilerliyor

İhlas Haber Ajansı

KARABÜK'te öğle saatlerinden başlayan orman yangını rüzgarında etkisiyle ilerlerken bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'dan da takviye ekipler yönlendirildi.

KARABÜK'te öğle saatlerinde başlayan yangın rüzgarında etkisi ile ilerlemeye başladı.

Bölgenin dağlık ve sarp bölge olması nedeniyle ekipler zaman zaman alevler karşısında zor anlar yaşıyor.

Ekipler alevlerin yerleşim alanlarına ilerlemesi kesmek için mücadele verirken bölgeye Zonguldak, Bartın ve Kastamonu'dan da çok sayıda arazöz ve itfaiye takviyesi yapıldı.

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