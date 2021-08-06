Şahan Gökbakar'dan Yeni Asır'ın manşetine tepki: Siz hangi ülkenin basınısınız?

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır'ın manşetine tepki gösterdi. Gökbakar, "Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?" manşetine ithafen, "Siz hangi ülkenin basınısınız?' diye sordu.

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yaparak acil yardım çağrısında bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır manşetine tepki gösterdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Medyada böyle manşetler atıp 'HelpTurkey' diyen insanlara, sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız?' demeler. Siz nerenin gazetesisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Kendinize onu sorun önce. Siz hangi ülkede haber çıkartıyorsunuz, önce onu kendinize sorun. O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar yaptıkları sanatla, oyunculukla, müzikle bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.