BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 487,88
MAGAZİN

Şahan Gökbakar'dan Yeni Asır'ın manşetine tepki: Siz hangi ülkenin basınısınız?

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır'ın manşetine tepki gösterdi. Gökbakar, "Siz hangi ülkenin sanatçılarısınız?" manşetine ithafen, "Siz hangi ülkenin basınısınız?' diye sordu.

Günlerdir yangın bölgelerinden canlı yayın yaparak acil yardım çağrısında bulunan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, orman yangınlarıyla ilgili 'Help Turkey' etiketiyle paylaşım yapan sanatçıları hedef alan Yeni Asır manşetine tepki gösterdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Gökbakar, "Medyada böyle manşetler atıp 'HelpTurkey' diyen insanlara, sanatçılara fişlemeler, hedef göstermeler... 'Siz nerenin sanatçısısınız?' demeler. Siz nerenin gazetesisiniz? Siz hangi ülkenin basınısınız? Kendinize onu sorun önce. Siz hangi ülkede haber çıkartıyorsunuz, önce onu kendinize sorun. O insanların hepsi kıymetli insanlar. Türkiye'deki herkes gibi kıymetli insanlar. O insanlar bu ülkeye vergi veriyorlar. O insanlar yaptıkları sanatla, oyunculukla, müzikle bu ülkede yaşayan insanların ruhunu, gönlünü hoş ediyorlar. Siz ne vasıfla o insanları fişliyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Fransız gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki oyun değiştirici stratejisini yazdı
Fransız gazetesi Türkiye'nin Afrika'daki oyun değiştirici stratejisini yazdı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Merkez Bankasından yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Merkez Bankasından yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini
Antalya Manavgat'ta alevler içerisinde kaldı! Gözyaşları içinde anlattı: Hissettik
Antalya Manavgat'ta alevler içerisinde kaldı! Gözyaşları içinde anlattı: Hissettik
Kilyos'taki ünlü plajın skandal 'tesettür' yasağı yanlarına kalmadı: Aileden CİMER'e şikayet
Kilyos'taki ünlü plajın skandal 'tesettür' yasağı yanlarına kalmadı: Aileden CİMER'e şikayet
Altın fiyatları çakıldı ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde gram altın kaç lira oldu
Altın fiyatları çakıldı ons altın son 1 ayın en düşük seviyesinde gram altın kaç lira oldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a destek telefonu 200 itfaiyeci daha gönderecek
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den Erdoğan'a destek telefonu 200 itfaiyeci daha gönderecek
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
AKOM'dan İstanbul'a kritik uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Manisa'daki otobüs kazasında ölen 6 kişinin kimliği belli oldu
Manisa'daki otobüs kazasında ölen 6 kişinin kimliği belli oldu
Havalar bunalttı klima satışları yüzde 150 arttı!
Havalar bunalttı klima satışları yüzde 150 arttı!