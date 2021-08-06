CHP'nin göçmen politikası ne? Kılıçdaroğlu Suriyelileri nasıl gönderecek?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Habertürk TV'de Hülya Hökenek, Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtladı.

Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünü yaptığı Enine Boyu'na adlı canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde çok tartışılan göçmen sorununa nasıl çözüm bulacağını anlattı. Kılıçdaroğlu'nun konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle;

''Göçmen sorununu Türkiye'nin başına kim bela etti? Dış politikayı yürüten kimdi? Herşeyi anlayan, kadının giyimine müdahale eden, dış politikayı çıkmazın içine sokan kim? 3 milyon 600 bin Suriyeliyi getiren ben miyim? Bu dış politika Türkiye'ye, bölgeye, Avrupa'ya, dünyaya zarar veriyor. Bu dış politikayı 180 derece değiştireceğim. Ortadoğu'ya barışı ve huzuru getireceğim. Ortadoğu Barış ve İş Güvenliği'ni kuracağız. Gittiler oraya burunlarını soktular, Suriye'yi karıştırdalar. Biz barışı sağlayacağız. AB'ye gittim yetkililerle konuştum. Mültecilerden niye şikayet ediyorsunuz dedim. Orada kan akıyordu, rahatsız olmuyordunuz. Bu adam nereye gidecek? Bu adam demokrasi istiyor sizde var sözde. İyi bir yaşam istiyor. Buraya gelecek, siz buna duvar çekseniz de engel olamazsınız.

"Suriyelileri davulla zurnayla göndereceğiz"

Elinizi cebinize atacaksınız. Hastanesini, evini yapacaksınız. Okulunu yapacaksınız. Benim söylediğim bir söz var, davulla zurnayla göndereceğiz. Hiç kimse asgari ücretin yarısıyla burada dilenci konumuna düşmek istemez. Elbette yüzde 100'ü gitmeyecek. Zaten bir kısmına vatandaşlık verilmiş. Ama burada günün 12 saati çalışan, asgari ücretin yarısıyla gelir elde eden, sigorta primi ödenmeyen insanları kendi ülkelerinde ev sahibi yaptınız zaman, fabrika kurduğunuz zaman giderler. Gaziantep'teki işadamlarına 'Buradaki fabrikalardan bir tane de oraya yapın' diyeceğiz. İlk yapacağımız iş Suriye'de büyükelçiliği açacağız, diplomatik ilişkileri kuracağız.

"Suriye'de de demokrasi olacak burada da olacak"

Hiç tedirgin olmasınlar, ırkçılık söz konusu değil. Suriye'de yaşam standartını sağlayacağız. Bize turist olarak gelsinler. Bizim iş dünyamız sadece orayı değil Irak'ı ve her yeri ayağa kaldırır. Suriye'de de kişi başına gelir artacak, bizde de artacak. Orada da demokrasi olacak, burada da olacak.''