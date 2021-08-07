Oyuncu Leyla Bilginel Manavgat'ta AK Parti'nin yardım ettiği vatandaşları azarladı o anlar kamerada

Oyuncu Leyla Bilginel, Manavgat'ta gittiği bir mahallede AK Parti Gençlik Kolları'nın yardım ettiği vatandaşları azarladı. Bilginel, "Onlardan yardım alıyorsanız ben vermem. 50 milyonla hiçbir şey yapılmaz. Bir köy yapılamaz bunu unutmayın" dedi.

Türkiye yangın felaketine karşı tek yürek olmuşken, afetzedelere tüm ülkeden yardım gönderiliyor. Siyasi parti ve STK temsilcileri de yangının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların yardımlarını karşılamaya çalışıyor.

Manavgat'ta yardım çalışmaları sırasında AK Parti teşkilatının yardım yapmasına kızan oyuncu Leyla Bilginel, yardım alan vatandaşları fırçaladı.

3 yıl önce devlet onu zehirlendiği Tayland'dan Türkiye'ye ambulans uçakla getirmişti

2018 yılında Tayland'da yerleşen Leyla Bilginel, bir sivrisinek ısırığı yüzünden hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan Bilginel'e Dang humması (Dengue Fever) tanısı konulmuştu. Sağlık Bakanlığı, Bilginel'i uçakla ve ekip refakatinde İstanbul'a getirmiş ve hastaneye nakledilerek tedavi etmişti.