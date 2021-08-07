BIST 1.435
DOLAR 8,62
EURO 10,15
ALTIN 488,53
MAGAZİN

Manavgat yangınında ormancılarla kavga edip gözaltına Yusuf Güney'den barış adımı

MANAVGAT yangınında orman işçileri ile tartışan ve gözaltına alınarak ifadesine başvurulan şarkıcı Yusuf Güney, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile bir araya gelerek olayı tatlıya bağladıklarını ve şikayetini geri çektiğini söyledi.

ANTALYA MANAVGAT orman yangınında söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan ve ardından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Orman görevlilerinin küçük yangınları söndürmeyerek 'Biz onları gözden çıkardık' dediğini öne süren Güney, tartışma anının videolarını da yayınladı. Orman ekipleriyle tartışma yaşayan ardından gözaltına alınan ve serbest kalan şarkıcı Yusuf Güney gönüllü orman işçisi oldu. Güney, "Bütün şikayetlerimi çekeceğim. Bugünlerde kırgınlık küslük olmaz" dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi kızının maçını dualar ederek izledi
Buse Naz Çakıroğlu'nun annesi kızının maçını dualar ederek izledi
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Bitcoin ile yüksek kazanç sağlama fırsatı
Oyuncu Leyla Bilginel Manavgat'ta AK Parti'nin yardım ettiği vatandaşları azarladı o anlar kamerada
Oyuncu Leyla Bilginel Manavgat'ta AK Parti'nin yardım ettiği vatandaşları azarladı o anlar kamerada
CHP'nin göçmen politikası ne? Kılıçdaroğlu Suriyelileri nasıl gönderecek?
CHP'nin göçmen politikası ne? Kılıçdaroğlu Suriyelileri nasıl gönderecek?
Resul Tosun canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Resul Tosun canlı yayında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü
Şahan Gökbakar'dan Yeni Asır'ın manşetine tepki: Siz hangi ülkenin basınısınız?
Şahan Gökbakar'dan Yeni Asır'ın manşetine tepki: Siz hangi ülkenin basınısınız?
Meral Akşener: Benden helallik almadan ölemezsin!
Meral Akşener: Benden helallik almadan ölemezsin!
Yangın bölgesinde provokasyon videosundaki kadın tutuklandı
Yangın bölgesinde provokasyon videosundaki kadın tutuklandı
Gündüz vakti gece yaşandı! Manisa'da gökyüzünü görenler hayret etti
Gündüz vakti gece yaşandı! Manisa'da gökyüzünü görenler hayret etti
Kabak şayan nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!
Kabak şayan nasıl yapılır tadı damağınızda kalacak!