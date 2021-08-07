Manavgat yangınında ormancılarla kavga edip gözaltına Yusuf Güney'den barış adımı

MANAVGAT yangınında orman işçileri ile tartışan ve gözaltına alınarak ifadesine başvurulan şarkıcı Yusuf Güney, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici ile bir araya gelerek olayı tatlıya bağladıklarını ve şikayetini geri çektiğini söyledi.

ANTALYA MANAVGAT orman yangınında söndürme çalışmaları sırasında görevlilerle tartışan ve ardından gözaltına alınan şarkıcı Yusuf Güney, serbest bırakıldıktan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Orman görevlilerinin küçük yangınları söndürmeyerek 'Biz onları gözden çıkardık' dediğini öne süren Güney, tartışma anının videolarını da yayınladı. Orman ekipleriyle tartışma yaşayan ardından gözaltına alınan ve serbest kalan şarkıcı Yusuf Güney gönüllü orman işçisi oldu. Güney, "Bütün şikayetlerimi çekeceğim. Bugünlerde kırgınlık küslük olmaz" dedi.